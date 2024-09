Entrega de viaduto promete melhorar trânsito entre Sumaré e Nova Odessa

Um novo viaduto rodoviário, localizado no cruzamento entre a Rua Luiz Vaz de Camões e a Avenida Júlia Vasconcelos Bufarah, na área central de Sumaré, foi entregue oficialmente nesta quinta-feira (26) pela Rumo e a prefeitura.

Segundo a administração, o novo acesso no trânsito deve melhorar o fluxo de veículos e a ligação com vários bairros de Nova Odessa.

Novo acesso no trânsito deve melhorar o fluxo de veículos e a ligação com bairros de Nova Odessa. – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A obra, que teve início em outubro de 2023 e estava prevista para ser concluída em 12 meses, foi antecipada para setembro.

A Rumo informou que o investimento total foi de R$ 29 milhões, gerando 120 empregos diretos e indiretos durante a execução.

A estrutura conta com uma extensão de 120 metros no viaduto principal, somados aos 240 metros dos aterros, totalizando aproximadamente 360 metros.

De acordo com a Rumo, a construção faz parte das contrapartidas previstas no caderno de obras da prorrogação antecipada da concessão da Malha Paulista, assinada junto ao Governo Federal.

“A entrega deste viaduto é mais um exemplo do compromisso da Rumo em colaborar com o desenvolvimento das cidades em que atuamos. Esta obra foi pensada para garantir mais segurança e mobilidade para os moradores de Sumaré, promovendo um trânsito mais eficiente”, reforçou Giana Custódio, gerente de Relações Institucionais da Rumo.

“Tivemos uma reunião com a Rumo, depois a vinda de um ministro da Controladoria Geral da União que esteve em Sumaré para conhecer a nossa necessidade e finalmente conseguimos. Esse novo viaduto vai melhorar o acesso entre a área central e Nova Odessa”, disse o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (PSD).

Dalben acrescentou que a outorga com a Rumo também prevê outros dois viadutos.

Um deles ligará as avenidas Assef Fuad Maluf com a Ivo Trevisan. Já o outro ficará na Estrada Municipal Teodor Condiev e passará pelo Três Pontes com acesso a Estrada do Barreiro, também conhecida como Estrada Municipal Mineko Ito.

Marcelo Rodrigues, do setor de Relações Governamentais da Rumo, completou que esses projetos ainda estão em andamento e, por enquanto, não há prazo para entregas.

“Ainda estamos na fase de análise para que em breve possamos anunciar o início das obras”.