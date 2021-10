Engavetamento em Sumaré deixa uma vítima fatal

24 out 2021 às 18:17 • Última atualização 25 out 2021 às 18:03

Acidente aconteceu na altura do quilômetro 107 da Rodovia Anhanguera, sentido interior - Foto: Reprodução - Google Street View

Um engavetamento na Rodovia Anhanguera (SP-330) em Sumaré na madruga deste domingo (24), deixou uma vítima fatal e um motorista em estado grave.

A vítima foi identificada como Valter Landgraf Junior, morador de Santa Bárbara d’Oeste, de 18 anos.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 4h, um Golf seguia pela Anhanguera em Sumaré, sentido interior, quando no KM 107, o veículo apresentou uma pane mecânica e parou na faixa de rolamento.

Uma Fiorino que trafegava na mesma direção não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do Golf. Nesse mesmo instante, um terceiro carro, uma BMW, bateu na traseira da Fiorino. De acordo com a PMR, chovia muito no momento do acidente.

No Golf estavam três ocupantes. O motorista, que foi socorrido em estado grave a um hospital, o passageiro dianteiro, que morreu no local, e o passageiro do banco de trás, que ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido sem gravidade.

Os outros envolvidos, o motorista da Fiorino e o homem e a mulher que estavam na BMW, não tiveram ferimentos.