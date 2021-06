Empresário morre após ser baleado na frente de familiares em Sumaré

Dupla se aproximou e atirou na vítima, que estava em seu carro, em frente de sua casa, com a família

Um empresário de 35 anos morreu após ser baleado em frente de casa e dos familiares neste domingo (27), em Sumaré.

O caso aconteceu na Rua Quito, no bairro Residencial Ypiranga. Dois homens desceram de um carro e atiraram, fugindo na sequência. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), no início da tarde a PM (Polícia Militar) foi chamada para atender à ocorrência. Após chegar ao endereço, acionou a Polícia Civil.

“Para os investigadores, os familiares da vítima contaram que o homem estava sentado próximo ao próprio carro quando dois suspeitos desceram de um automóvel e dispararam contra ele”, relata nota da pasta.

O empresário foi resgatado pelos parentes e levado ao pronto-socorro do Parque das Nações, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pela Polícia Civil de Sumaré. Segundo a SSP, já foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).

Sumaré já registrou, até o fim de maio, 14 homicídios neste ano, segundo dados da SSP, sendo cinco deles em maio. No ano passado, no período, foram 11 homicídios na cidade, e um total de 26 em todo 2020.