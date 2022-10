Empresário disse ao MP ter informado Dirceu Dalben sobre pedido de propina

Como resposta, Dirceu teria dito que o empresário deveria esquecer o assunto, segundo o depoimento - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Um empresário ouvido pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) disse, em depoimento, que tinha avisado o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) sobre uma suposta propina cobrada por Welington Domingos Pereira, o Welington da Farmácia, ex-secretário de Governo de Sumaré.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como resposta, Dirceu teria dito que o empresário deveria esquecer o assunto, segundo o depoimento, que consta no processo movido pelo MP contra Welington, denunciado por corrupção passiva.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta terça, o ex-secretário é acusado de ter cobrado apartamentos como propina quando estava na função.

O empresário que citou Dirceu tinha protocolado, em novembro de 2017, um projeto junto à prefeitura com a finalidade de obter certidão de viabilidade para a construção de um prédio do antigo programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com o MP, Welington pediu um apartamento como condição para aprovação do projeto. Contudo, a vítima explicou que, por se tratar de uma obra para o Minha Casa, Minha Vida, em que há uma pequena margem de lucro, entregar uma unidade ao ex-secretário, como solicitado, seria inviável.

Esse mesmo empresário também alugava galpões para a prefeitura, pela quantia de R$ 24 mil. Welington teria sugerido que a vítima aumentasse o aluguel para R$ 29 mil. A ideia era que o valor excedente – R$ 5 mil – fosse repassado mensalmente para o ex-secretário, a título de propina

O empresário contou ter relatado a situação para Dirceu, pai do prefeito Luiz Dalben (Cidadania), durante reunião.

“O pai do prefeito, então, disse que eu deveria esquecer do assunto, pois, caso insistisse, precisaria abrir uma sindicância. O pai do prefeito ainda disse que deveria ser um mal-entendido, querendo que eu não levasse o assunto adiante”, relatou, em depoimento ao MP, no dia 16 de abril de 2018.

Procurado pela reportagem, o órgão informou que, apesar dessa afirmação, não há outras investigações em andamento sobre o suposto pedido de propina. “A investigação foi encerrada com o oferecimento de denúncia contra o Welington”, comunicou – a investigação foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado).

A assessoria de Dirceu, por sua vez, apontou que “os fatos já estão sendo analisados pelo Poder Judiciário e não pesa qualquer outra investigação a respeito do assunto”.