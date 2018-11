Empresário da Invest Motors tem prisão decretada

A Justiça de Sumaré determinou a prisão preventiva do proprietário da empresa Invest Motors, José Adalberto de Carvalho, de 58 anos, suspeito de aplicar golpes contra mais de 160 pessoas. Na decisão, proferida em agosto, mas juntada ao processo no início de novembro, o juiz Aristóteles de Alencar Sampaio apontou que há indícios de autoria do crime pois muitas vítimas haviam negociado diretamente com o dono da loja.

O proprietário, que está foragido, é suspeito de comandar o esquema, no qual as vítimas transferiam o valor, mas não recebiam os veículos. Sua advogada, Camila Cosco, afirma que ele segue no Estado de São Paulo e não está foragido. Contudo, foi necessário uma “mudança discreta de domicílio” após ser ameaçado. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado confirmou nesta segunda-feira que o mandado de prisão permanece em aberto.

Além de Adalberto, também são réus outras três pessoas, que são familiares e sócios do proprietário da loja.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A defesa das vítimas estima que o golpe tenha movimentado R$ 70 milhões. O guarda civil Fabio Henrique Oliveira da Silva teve um prejuízo de R$ 47 mil ao comprar dois veículos da Invest Motors em 2017. Ele contou que a loja alegava que os carros eram mais baratos pois tinham origem em financiamentos não pagos. O banco tomaria os veículos e venderia à loja – portanto, seria necessário o pagamento à vista para ressarcimento do prejuízo. A loja pedia um prazo de 90 a 120 dias para uma suposta “liberação” do veículo.

Por meio da representante legal, Carvalho afirma que por conta da crise financeira não conseguiu saldar “parte dos compromissos”. “Em razão dessas dívidas, a família começou a sofrer graves ameaças. (…) Tão logo seja a segurança restabelecida, se apresentarão para esclarecer todos os fatos”, garante a advogada.