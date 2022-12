Empresa diz não ser responsável por trecho de represa onde família morreu

Cinco pessoas morreram no local conhecido como "Baixão da Serra" na tarde do último sábado

A AES Brasil negou que é responsável pelo trecho onde cinco integrantes de uma família de Sumaré se afogaram, na tarde do último sábado, em um local conhecido como “Baixão da Serra”, em Dois Córregos (SP).

Casal e as duas filhas, de 8 e 3 anos, morreram afogados na véspera de natal – Foto: Reprodução

De acordo com a empresa, “a localidade em que houve o acidente fica fora da zona de segurança da barragem operada pela AES Brasil, não tendo a Companhia a responsabilidade pela gestão do uso do espelho d’água em toda a extensão territorial do Rio Tietê.”

A empresa lamentou o ocorrido e informou “que, apesar de realizar a gestão do uso e ocupação do solo nas bordas dos reservatórios, tal atividade está atrelada apenas às faixas que compreendem as áreas de proteção permanente, estando estas sujeitas a processos de regularização para utilização diversa junto aos órgãos competentes”.