Empresa deve gerar cerca de 100 oportunidades de trabalho em Sumaré

A Extra Máquinas SA vai gerar aproximadamente 100 empregos diretos em Sumaré. A empresa do setor de máquinas pesadas investiu cerca de R$ 20 milhões na unidade, que será inaugurada no dia 10 de abril, no prédio do antigo Frango Assado. A nova filial terá 16 mil metros quadrados e fica no quilômetro 111 da Rodovia Anhanguera (SP-330).

A nova unidade da concessionária já iniciou a contratação dos futuros colaboradores. Segundo a administração, atualmente há 22 oportunidades de empregos abertas – não foi informado quando deverão ocorrer as demais contratações.

Empresa já conta com 22 vagas abertas – Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

As vagas estão disponíveis para os cargos de vendedores de maquinas (6), telemarketing (6), mecânicos (4) e serviços gerais (6). Os interessados podem enviar currículo pelo WhatsApp: (65) 9801-1691.

“A nossa intenção é criar a maior e melhor concessionária da América Latina. Queremos fornecer aos nossos clientes um atendimento de excelência, com uma ampla gama de produtos e serviços de alta qualidade, além de uma experiência única de compra”, explicou Pérsio Briante, CEO da empresa.

A empresa atua há 40 anos no mercado e atualmente é revendedora exclusiva da XCMG, terceira maior fabricante mundial de máquinas, que está presente em 456 cidade do território paulista. A Extra Máquinas SA já atua em quatro estados: Mato Grosso, Pará, Goiás, e Distrito Federal.