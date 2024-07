Empresa chinesa pode investir R$ 1 bilhão em Sumaré, diz Luiz Dalben

Um empresa chinesa, do segmento de borracha, pretende se instalar no corredor de negócios às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão e teria a criação de 2 mil postos de trabalho. O anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Dalben (PSD), nesta quinta-feira (18), durante o Programa Liberal no Ar, na Rádio Zé (76,3 FM).

Dalben disse que espera confirmação da empresa chinesa – Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

O chefe do Executivo disse que recebeu representantes do governo chinês na última terça-feira para discutirem os planos. Os chineses afirmaram que também estão conversando com uma cidade mineira.

“Nós assinamos um acordo de confidencialidade e obviamente não podemos dar mais detalhes sobre as tratativas, mas podemos afirmar que estamos falando de uma das maiores indústrias do mundo. Confiamos na escolha por Sumaré por conta dos custos operacionais e de logística mais baratos, além da proximidade com as linhas férreas”, explicou Dalben.

O prefeito também destacou como pontos positivos os acessos a importantes rodovias, como a Bandeirantes, Anhanguera (SP-330), e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

O corredor de negócios foi criado a partir da aprovação do PDDS (Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável) e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que mudaram o zoneamento da região de rural para urbano, em janeiro deste ano.

Novas empresas

As obras para construção de um data center (Centro de Processamento de Dados) da Microsoft começaram em outubro do ano passado na cidade.

A estrutura ocupa uma área de cerca de 300 mil m² às margens da Estrada Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza.

Uma unidade do Mercado Livre será instalada, em breve, às margens da Rodovia José Lozano de Araújo, em Sumaré.

“Assim como fizemos com as informações sobre a Microsoft e o Mercado Livre, estamos deixando para divulgá-las no momento oportuno, assim que tivermos a confirmação da indústria chinesa”, destacou o prefeito.