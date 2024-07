Em Sumaré, rapaz é preso com caminhonete furtada na Anhanguera

Suspeito foi abordado após abandonar o veículo, fugir a pé e tentar entrar em carro de aplicativo no Jardim Maracanã

Um rapaz de 20 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (31), após tentar fugir em alta velocidade na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, com uma caminhonete Toyota Hilux furtada em Piracicaba. Várias equipes da PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal) se envolveram na perseguição. A ação teve o apoio do helicóptero do Águia da PM. O suspeito abandonou o carro e tentou escapar, mas foi alcançado pelos policiais.

Helicóptero Águia, da Polícia Militar, prestou apoio à ocorrência – Foto: Arquivo / Liberal

Por volta das 12h30, os policiais foram informados por uma empresa de rastreamento sobre a localização da caminhonete, que seguia na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em direção à Anhanguera. Os PMs e guardas tentaram fazer o cerco, quando o rapaz saiu do veículo às margens da rodovia e correu em direção ao Jardim Maracanã, em Sumaré.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O indivíduo foi abordado após entrar em um carro de aplicativo no estacionamento de um posto de combustíveis, na Avenida Chico Mendes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Conduzido ao 5º Distrito Policial, ele foi autuado em flagrante por furto. Enquanto era interrogado, o rapaz disse que estava trazendo a caminhonete de Piracicaba e deveria entregar para um desconhecido em Sumaré. O suspeito não quis dizer a identidade do receptador.