Em Sumaré, polícia vê tentativa de homicídio contra coordenador de campanha de Willian Souza

Willian Souza e Roberto Vensel após o registro do caso na Polícia Civil - Foto: Marcelo Rocha / Liberal



A Polícia Civil está investigando um atentado contra Roberto Vensel, coordenador da campanha de Willian Souza (PT), candidato a prefeito de Sumaré, como tentativa de homicídio.

Na manhã desta quinta-feira (3), um homem de 30 anos abordou a vítima quando chegava ao escritório de campanha, apontou um revólver calibre 22 para a cabeça dela e disparou em seguida, mas a munição falhou.

Um guarda municipal, que estava de folga no local, atirou no suspeito e o atingiu na região da lombar. Ele caiu ao chão e foi socorrido ao HES (Hospital Estadual Sumaré), onde permanece internado com quadro estável e com escolta policial.

Já o garupa tentou fugir, mas foi detido por populares até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré . Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime.

Roberto Vensel foi vítima de tentativa de homicídio – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro, responsável pela investigação, disse que inicialmente o caso foi registrado como tentativa de latrocínio, mas mudou após relato da vítima, de que tentou entregar uma maleta ao suspeito, achando que se tratava de um roubo, mas o homem não quis o objeto e atirou.

“Apuramos que os suspeitos não foram atrás de dinheiro ou outro material de valor. Seria algo pessoal, pois pelas circunstâncias um deles chegou a atirar, mas a munição picotou. Já ouvimos, por enquanto, a vítima, o guarda que estava de folga, os agentes que atenderam à ocorrência”, comentou o delegado.

Moreschi afirma ainda que, como o investigado foi levado ao HES (Hospital Estadual Sumaré) e passaria por cirurgia, ele não foi ouvido. “A investigação está adiantada e o inquérito policial deve ser relatado até a próxima semana”, antecipou o delegado.

Situação Política

Vensel afirmou que chegou a pensar que tinha sido baleado. “O piloto se aproximou e disse ‘perdeu’, chegou a apontar a arma na minha cabeça e corri. Cheguei a pensar que tinha sido atingido. Não foi um assalto, foi uma situação política, tanto que o criminoso que estava baleado no chão disse que faria um acordo para revelar o mandante, caso não fosse entregue à polícia. É lamentável o que vem ocorrendo com a nossa campanha faltando tão poucos dias para o primeiro turno”, desabafou o coordenador.

Willian Souza, que chegou pouco após o ocorrido, disse que o ataque tem motivação política e vem acontecendo reiteradamente para tirar sua campanha da rua.

“No domingo tivemos nosso barracão invadido por homens armados, que levaram nosso material de campanha. Na quarta-feira, durante caminhada na região do Maria Antônia, homens armados tentaram nos intimidar com arma de brinquedo e dessa vez ocorre a tentativa de homicídio contra o nosso coordenador”, comentou o candidato.

Para ele é inaceitável que o cenário político de Sumaré tenha chegado a esse nível de violência. “Nós estamos fazendo uma campanha limpa, porque é assim que a gente entende que deve ser a política, com debate franco de ideias e projetos para a cidade, e não com esse nível de violência. O que aconteceu foi muito grave e poderia ter sido uma tragédia”, completou.

Outro lado

A reportagem procurou a defesa dos suspeitos do crime e a a advogada Priscila Amaral Rangel, que representa o garupa da moto, afirmou que ele só manifestaria em juízo. O outro indivíduo detido ainda não tinha defensor constituído até a publicação desta matéria.