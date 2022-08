Em Sumaré, mulher se finge de morta para escapar de agressões

Uma mulher de 40 anos foi agredida violentamente pelo marido, um ajudante de motorista de 50 anos, após uma discussão que ocorreu na casa dela, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. Ele chegou a bater a cabeça da vítima várias vezes contra o chão e o espancamento só parou após ela se fingir de morta. O desentendimento ocorreu porque o homem teria ameaçado estuprar a enteada, uma adolescente de 16 anos.

As agressões ocorreram no último sábado (20), mas a mulher só compareceu na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na segunda-feira (22). A delegada Nathália Alves Cabral já conseguiu o mandado de prisão preventiva e o agressor foi preso por policiais civis da delegacia especializada no trabalho dele, que fica no mesmo bairro.

Delegada Nathália Alves Cabral é a responsável pelo caso – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A vítima esteve na delegacia e estava muito machucada. Com muitos pontos na cabeça, olho muito roxo, inclusive com vazamento de sangue na parte branca do olho. Na mesma manhã de segunda-feira, ele esteve na casa dela para ameaçá-la de novo com uma faca e, na tarde do mesmo dia, retornou acompanhado de um homem, para ameaçá-la novamente. Certamente ele poderia matá-la”, contou a delegada.

A delegada relata ainda que, no mesmo dia, acompanhada das investigadoras, estiveram em vários locais em busca do homem, mas ele não foi encontrado.

Na terça-feira (23), ele foi localizado no trabalho, no entanto, não estava mais em situação de flagrante. Sendo assim. ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e liberado, mas a delegada fez o pedido de prisão, que foi expedido no mesmo dia pela Justiça.

“O suspeito foi localizado no trabalho e se preparava para fugir, pois ele teria relatado para um conhecido que pretendia ir para a casa da ex-mulher, que reside em Brasília. A sua prisão ficaria mais difícil”, destacou a delegada.

Agressões

A vítima convivia com o marido há dez anos e o casal tem histórico de outras agressões. Inclusive, já foi feito um registro policial semelhante em 2017.

A delegada relata ainda que essa última agressão, que foi a mais grave, ocorreu após a mulher colocá-lo para fora de casa, depois de surpreender o homem se masturbando com o sutiã da enteada. “Enquanto as agressões eram com ela, a vítima suportava, mas quando passou a envolver risco para a filha, felizmente a mulher conseguiu colocar um ponto final nesse relacionamento”, explicou Nathália.

Na manhã desta sexta-feira (26), a adolescente deverá prestar depoimento especializado, para investigar eventuais agressões que ela possa ter sofrido. “Vamos investigar se a adolescente foi molestada pelo investigado”, finalizou a delegada.