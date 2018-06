Em Sumaré, motorista registra boletim contra perueiro por ameaça

Um motorista do transporte público de Sumaré registrou um boletim de ocorrência após ter sido ameaçado por um perueiro. O caso aconteceu uma semana depois de uma motorista ter sido fisicamente agredida por outro perueiro, que acabou culminando em uma greve dos profissionais do transporte da cidade na última terça-feira. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Americana e Região, Paulo Sergio da Silva, ficou uma “mágoa” entre as duas categorias.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 16h10 desta quarta-feira o motorista da linha Jardim Maria Antonia-Centro ultrapassou uma van que faz essa mesma linha, quando trafegava pela Avenida da Saudade. O perueiro então passou a gritar ameaças contra o motorista com os veículos ainda em movimento, inclusive fazendo manobras pra tentar bloquear a passagem do ônibus por duas vezes durante o trajeto. O perueiro disse que eles acertariam as contas no ponto final das linhas. Ao chegar ao fim do trajeto, o motorista encontrou o perueiro e o cobrador da van aguardando-o. Eles teriam ficado próximo à saída do ônibus em atitude ameaçadora. O motorista relatou à Polícia Civil que temendo ser agredido, preferiu não sair do ônibus no momento.

Paulo disse que o boletim de ocorrência foi registrado como um respaldo contra agressões ao profissional ameaçado. “Estamos caminhando para uma tragédia, a mágoa ficou e isso vai continuar acontecendo”, disse o presidente do sindicato, em referência aos dois episódios recentes de agressões. Ele disse que a entidade estuda enviar uma carta pedindo providências à Secretaria Estadual de Segurança Pública.

A Ouro Verde lamentou “mais um caso de agressão contra um funcionário da empresa um dia após a reunião com as pessoas ligadas ao transporte e autoridades” da cidade.

A Prefeitura de Sumaré foi procurada, e disse que já recebeu a denúncia, bem como cópia do boletim de ocorrência, e apura os fatos. A reportagem tentou contato com algum representante dos perueiros em Sumaré, mas ninguém foi localizado.