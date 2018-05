Morador de rua é resgatado e encaminhado para instituto

Um morador de rua de 40 anos foi recuperado pelo Corpo de Bombeiros de Sumaré, na noite desta segunda-feira (21), e encaminhado ao Instituto Resgatar. O resgate ocorreu depois que um munícipe alertou a corporação de que o homem passava muito frio.

De acordo com informações da prefeitura, os bombeiros encontraram o homem em situação de vulnerabilidade no bairro Jardim das Orquídeas. Ele recebeu os primeiros atendimentos pelo Corpo de Bombeiros e depois foi encaminhado ao Instituto Resgatar, onde passará com psicólogos e assistentes sociais. Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa de Sumaré

Devido à queda de temperatura nos últimos dias, a prefeitura elaborou uma operação conjunta entre Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Segurança e Defesa Civil a fim de intensificar a distribuição de agasalhos para as unidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

As equipes estão de plantão 24 horas. A população pode acionar as corporações pelos números 153/3873-2656 (Guarda Municipal), 193/3873-2147 (Corpo de Bombeiros) ou 3903-4147 (Defesa Civil).

Ainda na segunda-feira, a Defesa Civil de Sumaré atendeu e distribuiu agasalhos a seis pessoas que estavam nas ruas, entretanto, de acordo com a assessoria de imprensa do município, eles se recusaram a serem acolhidos no Instituto Resgatar.