Ministro ressaltou que é necessário dar proteção a esses trabalhadores durante encontro com lideranças da cidade nesta sexta-feira

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que em 15 dias espera chegar a um acordo para formalização dos motoristas de aplicativo.

Ele esteve na manhã desta sexta-feira (15) em um encontro com lideranças empresariais e políticas na Estância Árvore da Vida, na zona rural de Sumaré.

Ministro Luiz Marinho disse que é necessário proteger os motoristas de aplicativo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O governo federal tem intermediado as negociações que contam com sindicatos, trabalhadores do setor e associações.

Embora os órgãos e instituições concordem quanto à importância da cessão de direitos a trabalhadores de aplicativo, como seguro de vida, auxílio para manter veículos e contribuição previdenciária, ainda há outros assuntos sensíveis a serem debatidos, como a adoção do vínculo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Marinho ressaltou que é necessário dar “proteção” a esses trabalhadores.

“[As negociações com] os aplicativos estão na fase, eu espero, de conclusão. Estamos muito próximos de chegar a um acordo e espero que em mais uns 15 dias a gente feche isso”, disse o ministro.

“Estamos trabalhando com a possibilidade de construir não necessariamente o que eu ou o governo gostaria, mas construir a possibilidade no exercício da formalização para poder propiciar proteção ao trabalho, remuneração digna, direitos, não ter jornadas excessivas. Para proteger esses trabalhadores que não têm qualquer proteção”, completou.

A Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que tem entre as associadas Uber, 99, IFood, Buser e Amazon, disse que tem participado de forma construtiva das reuniões que ocorrem no âmbito do Grupo de Trabalho Tripartite sobre o tema.

A associação ainda reforçou seu interesse em continuar colaborando para “construção de um modelo regulatório equilibrado, que busque ampliar a proteção social dos profissionais e garantir a segurança jurídica da atividade”.

Uber condenada a registrar motoristas

O juiz Maurício Pereira Simões, da 4.ª Vara do Trabalho de São Paulo, condenou a Uber a registrar todos os seus motoristas na CLT e pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. A sentença foi proferida nesta quinta-feira (14).

O juiz prevê seis meses de prazo para o cumprimento da decisão, a partir do trânsito em julgado, e estabelece multa diária de R$ 10 mil por motorista não registrado.

A Uber irá recorrer e disse que “não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados.”

Segundo a empresa, “há evidente insegurança jurídica” na sentença levando em consideração a jurisprudência apresentada em outras ações.