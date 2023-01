Em Sumaré, homem furta Nutella e alega que passava por necessidades

O homem foi detido pelos próprios funcionários do estabelecimento comercial; caso ocorreu na sexta

Um homem de 46 anos foi preso após furtar um pote de Nutella, avaliado em R$ 50, de um supermercado no Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré, na noite desta sexta-feira (30).

Ele informou à GCM (Guarda Civil Municial) que passava por necessidades. Conduzido ao plantão policial, o suspeito prestou depoimento e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré.

Caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A Guarda Municipal informou que os próprios funcionários do estabelecimento detiveram o homem no estacionamento do mercado.

Já no plantão policial, o delegado José Regino Melo Lages Filho determinou a fiança no valor de R$ 1.212, mas como o homem não fez o pagamento, foi levado à prisão.