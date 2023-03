Em Sumaré, homem é ameaçado de morte e perde quase R$ 1,5 mil em golpe

Rapaz recebeu mensagens de uma pessoa que dizia ter sido contratada para matá-lo por conversar com mulher casada

Um homem de 29 anos perdeu R$ 1.499 após receber mensagens de ameaça de morte e tentar evitar um possível assassino de aluguel, em Sumaré. O golpista dizia ter sido contratado para matar a vítima de estelionato, pois supostamente ela estava conversando com uma mulher casada.

A vítima informou à polícia ao registrar o boletim de ocorrência que estava conversando com uma suposta mulher por um aplicativo de relacionamento na manhã de quinta-feira (9).

Caso foi registrado na delegacia de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No mesmo dia, por volta das 16h, o homem começou a receber mensagens de uma outra pessoa, que dizia ter sido contratada por R$ 12 mil para matá-lo, pois estava conversando com uma mulher casada, que seria esposa do contratante.

O golpista começou a ameaçar a vítima e exigiu R$ 500 para não concretizar as ameaças. Para provar que não estava brincando, a pessoa ainda disse o nome completo da mãe do homem, que acabou realizando o pagamento por temer a sua integridade física e de sua família.

A vítima então bloqueou o número que estava o ameaçando, mas voltou a receber mensagens de ameaça, desta vez por outro número de celular. A pessoa que dizia ser o contratado para cometer o crime pediu mais dinheiro, primeiro R$ 299 e depois R$ 700.

Após fazer os pagamentos e se dar conta de que tinha caído em um golpe, o homem registrou boletim de ocorrência no Plantão Policial de Sumaré.