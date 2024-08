Guilherme Dall’Orto durante convenção pelo Podemos - Foto: Reprodução

O advogado e administrador Guilherme Dall’Orto (Podemos) postou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), comunicando sua desistência da candidatura à Prefeitura de Sumaré. Ele disse que o gesto é uma demonstração de amor pela cidade e deixou claro seu apoio a Henrique do Paraíso (Republicanos).

“Embora quisesse buscar a eleição mesmo sem recursos, acredito que é o melhor para o meu partido. Vou me concentrar como presidente do Podemos e com nosso grupo de vereadores. Voltemos o olhar para o melhor para Sumaré, que não deixemos a dinastia vencer e nem a esquerda nos manipular, que nos unamos em prol dos interesses de nossa pátria”, ressaltou.

Guilherme foi procurado pelo LIBERAL, mas não respondeu.

Por sua vez, Henrique foi questionado pela reportagem para comentar o apoio, mas não se manifestou até a publicação desta matéria.

Hortolândia

Já em Hortolândia mais um nome entrou na disputa para prefeitura. A administradora Aline Nunes de Jesus Falango (DC) será a única mulher a tentar o cargo.