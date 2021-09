Em Sumaré, duplicação da ‘Estrada da Honda’ será finalizada a partir de 2022

A Estrada Municipal Valêncio Callegari, em Sumaré, mais conhecida como Estrada da Honda, terá a duplicação da via finalizada, a partir de 2022.

O anúncio foi feito pelo deputado estadual Dirceu Dalben (PL), na semana passada.

Pedido de duplicação do trecho vai desafogar trânsito na região – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A estrada liga Sumaré a Hortolândia e Paulínia e tem grande parte já duplicada.

A estrada terá trecho de mão única, na altura de Nova Veneza, próximo à empresa Adere, até o Portal de entrada de Hortolândia, na Avenida São Francisco de Assis (quase dois quilômetros), duplicado no ano que vem.

A duplicação beneficiará principalmente moradores de Hortolândia, que usam a via para acessar a Rodovia Anhanguera (SP-330).

A obra será realizada pela Prefeitura de Sumaré e terá também parcerias com a iniciativa privada.

Obras devem começar apenas no ano que vem, sem maiores detalhes – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

“O projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Obras de Sumaré e o deputado vai indicar emenda impositiva no Orçamento do Estado, para garantir recursos e contribuir com a realização da duplicação da Estrada, no trecho que falta, em Sumaré”, diz a equipe de Dirceu Dalben, em nota.

A Prefeitura de Sumaré foi questionada a respeito da obra, prazos, investimentos e extensão que será duplicada, mas não respondeu.

O anúncio de Dalben foi feito na semana passada, quando foi entregue a nova ligação viária entre Hortolândia e Sumaré, nas regiões do Parque Orestes Ôngaro e Nova Veneza.