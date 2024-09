Em Sumaré, dupla rouba materiais de campanha do candidato a prefeito Willian Souza

Dois homens armados invadiram o comitê eleitoral do candidato a prefeito Willian Souza (PT), no Centro de Sumaré, e roubaram cerca de 300 wind banners, na tarde deste domingo (29), segundo boletim de ocorrência. Ninguém se feriu e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Policiais militares estiveram no local – Foto: Divulgação

De acordo com a assessoria do candidato, a dupla levou todo o material que estava no barracão. No local, havia apenas um membro da campanha, que estava guardando os materiais no momento do assalto.

Os dois desceram de uma Fiat Fiorino, de cor branca, e um deles apontou para o cabo eleitoral um objeto que aparenta ser uma arma de fogo, conforme a vítima relatou à Polícia Civil.

Na sequência, um dos homens disse “fica de boa, que nós vamos levar as bandeiras”. Depois, a dupla colocou os materiais dentro da Fiorino e fugiu com o veículo.

A assessoria de Willian apontou que, durante o roubo, o candidato participava de uma carreata nas regiões do Matão e da Área Cura

O presidente do PT de Sumaré e coordenador da campanha, Roberto Vensel, lamentou o ocorrido. “É triste que, a uma semana das eleições, tenhamos que enfrentar esse tipo de situação. Os materiais levados tinham o único objetivo de divulgar nossa campanha. Isso não pode acontece. A disputa eleitoral deve ocorrer no campo das ideias, com propostas, como estamos fazendo”, afirmou.

Nos arredores, há câmeras de segurança que podem ajudar a Polícia Civil na identificação dos homens. A PM (Polícia Militar) esteve no local.