Em Sumaré, disputa entre candidatos da base deve ir para segundo turno

Sede da Prefeitura de Sumaré, no Centro - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Candidatos da base do prefeito Luiz Dalben (PSD) têm sido protagonistas na disputa pelo Executivo de Sumaré, que deve ser decidida num inédito segundo turno na cidade.

Os três favoritos são Eder Dalben (Cidadania), tio de Luiz; o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos); e o vereador Willian Souza (PT), líder do atual governo na Câmara Municipal. A tendência, segundo as pesquisas, é que dois deles seguirão na briga após o pleito deste domingo (6).

Candidatos a prefeito em Sumaré – Foto: Arte/Liberal

Pela primeira vez, a cidade pode ter segundo turno, que passou a ser possível porque o município ultrapassou a marca de 200 mil eleitores neste ano – possui exatamente 203.032, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Como Luiz não pode mais se reeleger, por já estar em seu segundo mandato consecutivo, a base dele se dividiu para tentar seu lugar.

O atual prefeito, porém, decidiu apoiar seu tio, que era secretário municipal de Finanças antes de precisar deixar o cargo para ser candidato. A eleição para prefeito ainda conta com Ana Cléia (Rede) e Toninho Mineiro (Mobiliza).