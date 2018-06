Em Sumaré, Boulos promete desapropriar área da Soma

Membro da Coordenação Nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o pré-candidato à Presidência da República Guilherme Boulos (PSOL) prometeu desapropriar a área ocupada pela Vila Soma para promover a regularização e destinação do espaço para as cerca de 2 mil famílias que vivem no local.

Foto: Assessoria do vereador Willian Souza / Divulgação

“Se ganharmos, é um compromisso com a Vila Soma, por conhecermos o caso, e também com outras ocupações do país, de desapropriar o terreno e fazer a regularização conforme prevê a lei de regularização fundiária do país, dando todas as condições para a urbanização, infraestrutura e serviços públicos. É compromisso de política pública para a Vila Soma e outras áreas que demandam serviços públicos”, afirmou.

Após a coletiva de imprensa, ele seguiu para um ato na ocupação, acompanhado do vereador Willian Souza (PT), que é membro da coordenação do movimento.

Criminalização

O pré-candidato afirmou ainda na entrevista que entende que existe hoje no Brasil uma tentativa de criminalização do movimento de moradia. Ele citou como exemplo principal o caso do prédio que pegou fogo e desabou em São Paulo.

“Naquele caso em específico há indícios de cobrança indevida das famílias e, se houver, tem que ser investigado e punido. Mas se aproveitam desse caso para criminalizar todo o movimento e isso não é coisa nova”, disse.

Outro exemplo citado apontado por Boulos foi o ocorrido recentemente em Sumaré, durante a greve dos caminhoneiros, quando uma moradora da cidade espalhou uma notícia falsa de que os moradores da ocupação iriam saquear o comércio do município.