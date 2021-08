Em primeiro dia para 18 anos, Sumaré vacina quase 7,5 mil e bate recorde

No primeiro dia em que incluiu os moradores de 18 anos na campanha de vacinação contra o coronavírus (Covid-19), nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Sumaré bateu o recorde diário ao imunizar quase 7,5 mil pessoas em um único dia.

Sumaré aplicou mais de sete mil doses em um dia – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

O município ultrapassou a marca de 230 mil doses aplicadas do imunizante. Até o balanço divulgado na noite desta terça, Sumaré havia aplicado 231.075 doses da vacina contra o coronavírus: 169.735 (1ª dose), 53.125 (2ª dose) e 8.245 (dose única).

Cerca de 60% de toda a população adulta – estimada em 280 mil habitantes pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – já tomou pelo menos a primeira dose da vacina.

Em porcentagem, a cidade da RPT que lidera é Americana, com 86% da população adulta imunizada com pelo menos uma dose contra o Covid-19.

No sábado (7), Sumaré realizou mais um Dia D da campanha de imunização, quando aplicou mais de quatro mil doses para maiores de 22 anos. Na segunda (9), anunciou a abertura para 18 anos no dia seguinte.

A campanha segue em Sumaré para a primeira e a segunda dose (de acordo com a data especificada no comprovante de vacina), de acordo com o Plano Estadual de Imunização.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, em sete pontos descentralizados (confira abaixo).

Havendo disponibilidade de doses, às quintas-feiras a vacinação poderá ocorrer no Centro Esportivo com horário estendido até às 20h.

Para receber a dose, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no nome da pessoa a ser vacinada ou cônjuge (neste caso, levar a certidão de casamento).

Confira os pontos de vacinação de Sumaré: