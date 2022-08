Em operação, DIG prende em Sumaré suspeito de furtar Hilux

Suspeito estava com a caminhonete na Rodovia Anhanguera, sentido capital

Hilux foi furtada no dia 23 no bairro Jardim Sumaré em Ribeirão Preto - Foto: Divulgação/DIG

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu, na manhã desta quinta-feira (18), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, um homem, ainda sem identidade informada, suspeito de furtar uma caminhonete Toyota Hilux, em Ribeirão Preto, no dia 23 de julho. A operação relâmpago contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Concessionária CCR AutoBAn.

De acordo com informações preliminares passadas pela delegacia especializada, a equipe estava monitorando o suspeito e o veículo. O homem foi interceptado pela DIG na rodovia, na altura do Km 107, no sentido capital.

Ainda de acordo com a DIG, as investigações podem chegar à organização criminosa especializada que vem furtando e roubando Hilux.

Até esta matéria ir ao ar, a operação ainda estava em andamento e será atualizada quando mais informações forem repassadas.