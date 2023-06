Em ação violenta, quadrilha assalta oficina em Sumaré e faz vítimas reféns

Bandidos renderam as pessoas que estavam em frente à oficina e as obrigaram a entrar no local - Foto: Reprodução.JPG

Em uma ação violenta na noite desta terça-feira (27), um grupo armado roubou uma oficina mecânica, no Matão, em Sumaré. Os ladrões fizeram as vítimas reféns e, na fuga, ainda trocaram tiros com a PM (Polícia Militar). Um dos ladrões, de 37 anos, ficou ferido. Outros dois, de 20 e 26 anos, foram presos, e um conseguiu fugir.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram quando a quadrilha chega ao local, na Rua das Emas, no Jardim São Jerônimo, por volta de 19h30, em um Fiat Pálio. Neste momento, três homens descem do veículo, um deles armado, rendem as vítimas que estavam na calçada e as obrigam a entrarem na oficina. Enquanto isso, o quarto envolvido estaciona o veículo na esquina do estabelecimento.

Depois, de acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões deixam a oficina e se deparam com a PM. Eles correm para o Pálio, onde o comparsa aguardava para fuga, atiram na direção da viatura e das vítimas que deixavam o local após o assalto, e dão início a tentativa de fuga.

Durante a perseguição, os bandidos atiram mais uma vez contra os militares, que revidam até que, na rotatória da Avenida Emílio Bosco, o motorista perde o controle e roda. Durante a troca de tiros, um dos ocupantes desce e corre para um bar, onde é acompanhado pela PM e acaba detido e tendo a arma apreendida.

Os outros três assaltantes reiniciam a tentativa de fuga, mas são perseguidos por outra viatura e, alguns metros a frente, o motorista perde mais uma vez o controle e bate contra o muro de um supermercado.

Neste momento, os três assaltantes descem do carro e dois deles são detidos pela PM, enquanto que o terceiro, o motorista do veículo, consegue fugir a pé do local.

Segundo a ocorrência, um dos detidos, de 37 anos, apresentava um ferimento de bala no rosto, passou por atendimento médico e seria conduzido à cadeia em seguida. Os outros dois envolvidos no crime, de 20 e 26 anos, foram presos e todos responderão por roubo, associação criminosa e homicídio tentado contra autoridades. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré.

Conforme apurou o LIBERAL, o trio possui passagens por tráfico de drogas e furtos. COLABOROU CRISTIANI AZANHA.