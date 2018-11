Foragida, vítima de violência doméstica é detida

A Guarda Civil de Sumaré atendeu, na noite desta segunda-feira (19), uma ocorrência de violência doméstica e descobriu que a vítima estava com mandado de prisão em aberto por furto. O caso foi registrado no bairro São Luiz, na região do Matão, e o homem foi preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha. A vítima precisou passar por atendimento médico porque estava com ferimentos na testa, recebeu alta e foi encaminhada à prisão.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A corporação foi acionada por meio de uma denúncia anônima que informava sobre uma agressão. Ao chegar no local indicado, os guardas constataram que a mulher havia sido agredida pelo companheiro e que apresentava machucados na testa. Os dois estavam alcoolizados e a vítima não soube informar aos guardas se algum objeto tinha sido usado para causar o ferimento em seu rosto.

De acordo com informações da comandante Simone Souza, a vítima morava com o eletricista há dois meses e o casal não tem filhos. O homem também precisou passar por atendimento médico pois estava com um corte no dedo. Eles foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Matão.

Após receberem alta, os dois foram encaminhados ao Plantão Policial. Em consulta ao sistema foi

possível verificar que a vítima estava com um mandado de prisão em aberto por furto e ela foi presa. O eletricista recebeu voz de prisão em flagrante.