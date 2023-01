Dupla rouba encomendas do Mercado Livre na Anhanguera, em Sumaré

A vítima disse que foi abandonada em Campinas, mas não soube relatar as características dos assaltantes

Um motorista que transportava mercadorias diversas do site de vendas Mercado Livre foi roubado no quilômetro 106 da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao Parque Santo Antônio, em Sumaré. Dois assaltantes levaram a carga e veículo e vítima foram deixados no bairro Olímpia, em Campinas.

Caso foi registrado na delegacia de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A ação criminosa ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), mas só foi registrada no plantão policial, na noite de sexta-feira (30).

Dois assaltantes obrigaram a vítima a parar o veículo. O motorista teve de permanecer no carro, enquanto um dos suspeitos assumiu a direção.

Os criminosos fizeram o transbordo da carga para outro utilitário, em um local que não foi informado pelo motorista. A vítima disse que foi abandonado em Campinas, mas não relatou as características dos assaltantes. O valor da carga também não foi informado.