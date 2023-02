Dupla invade casa de autônomo e foge com carro da família em Sumaré

Dois assaltantes invadiram a casa de um autônomo de 58 anos na noite desta sexta-feira (3), no Jardim Dom Bosco, em Sumaré. Os suspeitos ficaram na residência por cerca de 40 minutos. Eles colocaram televisores, ferramentas, celular e documentos no veículo Fiat Siena da vítima e fugiram.

O autônomo informou à Polícia Civil foi rendido pelos criminosos quando chegava em casa. Ele foi obrigado a entrar no imóvel, onde também estava a esposa. O casal teve de permanecer sentado em uma cadeira enquanto a dupla vasculhava a casa.

Caso foi registrado no Plantão Policial, mas ainda não há pistas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Depois, os bandidos fugiram. Porém, com a ajuda da GCM (Guarda Civil Municipal), o veículo da vítima foi rastreado e bloqueado por meio do acionamento do dispositivo instalado no carro. O carro foi localizado intacto na Rua Antonio Carlos dos Santos, no Jardim Calegari, mas os pertences não foram encontrados.

A vítima se recorda que um dos suspeitos aparentava ter 24 anos, era magro e tinha tatuagens na testa e nos braços. O outro era alto e tinha aproximadamente 30 anos.

O caso foi registrado no Plantão Policial, mas a polícia ainda não tem pistas dos assaltantes.