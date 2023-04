Dupla flagrada com carro furtado confessa à PM que pretendia roubar moto, em Sumaré

Militares prenderam um rapaz de 19 anos e apreenderam um adolescente de 17; eles estavam com uma arma de brinquedo

Um rapaz de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 anos, apreendido, depois de serem surpreendidos pela PM (Polícia Militar) com um Honda Civic furtado, no Parque Nova Veneza, em Sumaré, na noite desta sexta-feira (29). Segundo a corporação, eles confessaram que pretendiam roubar uma motocicleta. Com os suspeitos, os policiais também apreenderam uma arma de brinquedo.

Por volta das 19h, os policiais faziam patrulhamento de rotina na Rua Cordeirópolis, quando perceberam que dois ocupantes de um carro se abaixaram quando perceberam a aproximação da PM.

Os militares decidiram abordá-los e, no interior do carro, localizaram uma réplica de pistolas e ferramentas. O adolescente teria relatado aos policiais que eles pretendiam furtar ou roubar uma moto naquela região.

Os militares também descobriram que o veículo que a dupla usava tinha sido furtado em Mogi Guaçu.

Eles foram conduzidos ao Plantão Policial. O maior foi atuado por receptação e ficou na Cadeia de Sumaré até ser apresentado à audiência de custódia.

A delegada Nathália Alves Cabral também decidiu pela custódia do menor devido à sua conduta antissocial grave, que inclui vários atos infracionais anteriores (tráfico de drogas, roubo e receptação).