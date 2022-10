Dupla envolvida em roubo de carga é presa em Sumaré

Dois suspeitos de envolvimento no roubo de um caminhão carregado com peças de motos, avaliadas em R$ 82 mil, foram presos pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (05), no Jardim Vitória, em Sumaré. O motorista do veículo, que era mantido como refém, foi libertado pela PM. Outros dois assaltantes conseguiram escapar do cerco policial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a corporação, o roubo ocorreu por volta das 9h30, na Rua Goianésia quando o motorista, de 58 anos, foi rendido por três assaltantes, que o obrigaram a entrar em um Fiat Punto bege, enquanto um quarto integrante do grupo fugiu com o caminhão carregado.

A ação criminosa foi flagrada por uma testemunha que avisou a polícia e passou as características do carro usado pelo bando. Os policiais então se posicionaram em local estratégico e, ao avistarem os assaltantes na Avenida Brasil, em direção a Rodovia Anhanguera, deram início ao acompanhamento com apoio helicóptero Águia da PM de Campinas.

Na tentativa de fuga, o condutor do carro usado pelos suspeitos chegou a transitar na contramão, até que os criminosos pararam o veículo e os três correram em direções opostas, sendo que dois deles foram localizados pela PM. Em seguida a PM resgatou a vítima, que estava dentro do carro ilesa.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois suspeitos abordados confessaram o roubo aos policiais. A confissão foi gravada pelas câmeras corporais dos policiais. O caminhão carregado não foi localizado pela polícia.

Conduzidos ao 3º Distrito Policial, ambos foram autuados em flagrante e depois ficaram na Cadeia local.