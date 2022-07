Dupla é presa com quase R$ 5 mil em drogas e dinheiro do tráfico em Sumaré

Baep prendeu dupla suspeita de tráfico de drogas - Foto: Divulgação/10º Baep

Um homem de 38 anos e um jovem de 19 foram presos na tarde de segunda-feira (18), na Rua Onze, no bairro Jardim Fantinatti, na região do Nova Veneza, em Sumaré, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles, policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da PM (Polícia Militar) aprenderam quase R$ 5 mil entre porções de drogas e dinheiro do tráfico.

De acordo com informações das equipes que atenderam a ocorrência, os policiais estavam em patrulha, em uma viela, quando viram quatro homens que, ao perceberem a presença do batalhão, segundo o boletim de ocorrência, tentaram fugir a pé.

No entanto, o homem de 38 anos foi abordado pela PM e com ele os policiais encontraram uma mochila. Dentro dela haviam 329 pinos pequenos de cocaína, 195 pinos grandes de cocaína, três porções médias de maconha, 19 flaconetes de maconha e R$ 300.

Já com o jovem de 19 anos, as autoridades encontraram uma pequena bolsa com 10 flaconetes de maconha, 16 pinos grandes de cocaína, 40 pinos pequenos de cocaína, seis invólucros de maconha, 31 pedras de crack e R$ 23,80.

As apreensões, segundo os policiais, somam R$ 4.870 mil entre drogas e o dinheiro do tráfico. A dupla foi encaminhada ao 4º DP (Departamento de Polícia) de Sumaré, onde permaneceram presos.