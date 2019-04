Dois são presos após assalto contra bar em Sumaré

Dois homens foram presos em Sumaré, após assaltarem um bar na tarde dessa terça-feira (2), no bairro Altos de Sumaré. Os produtos roubados foram recuperados e uma arma foi apreendida durante a abordagem.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 10h20. Os agentes foram informados que dois indivíduos assaltaram o bar, sendo que um deles estava armado. Cigarros e dinheiro foram levados (a quantidade não foi especificada), além de uma corrente de ouro.

Em buscas pela região, os policiais identificaram dois suspeitos com as mesmas características em um pasto próximo ao antigo Walmart. A equipe realizou o cerco e, próximo a um córrego, localizou os homens. Um deles, de camisa preta, arremessou uma mochila antes de ser abordado.

Não havia nada de ilícito com eles. Porém, dentro da mochila, estavam os produtos do bar e a arma usada no crime. Ambos confessaram o roubo, segundo a PM.

Os homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhados para a delegacia e acabaram presos em flagrante.