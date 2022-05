Duas mulheres são vítimas do ‘assalto do Pix’ em Hortolândia

Duas mulheres foram sequestradas e feitas reféns em Hortolândia, na madrugada desta quinta-feira (26), por um casal que aplicou o “assalto do PIX”. O homem conseguiu fugir e a mulher acabou presa.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os PMs receberam informações de que um Peugeot de cor preta tinha sido roubado na quarta-feira (25) e poderia estar em Sumaré.

Com essas informações, os militares reforçaram o patrulhamento e no bairro Maria Antônia, na Rua Cecília Pereira da Silva, encontraram o veículo suspeito. Havia também um Gol branco acompanhando esse carro.

Ao notarem a presença da viatura, os dois carros seguiram direções opostas e os militares perseguiram o Peugeot. Durante o trajeto, uma passageira pulou do veículo em movimento e a motorista continuou a dirigir até bater em um poste da Avenida São Francisco de Assis.

Vítima se jogou de carro em movimento para se livrar da sequestradora – Foto: 48° BPMI / Divulgação

Após o acidente a motorista foi abordada. Dentro do Peugeot estava uma arma. Já a mulher que tinha se jogado para fora do carro relatou que momentos antes ela e amiga tinham sido sequestradas e cada uma foi colocada em um carro, uma no Peugeot e a outra no Gol.

Sequestradora estava armada – Foto: 48° BPMI / Divulgação

Os sequestradores queriam que elas realizassem transferências via Pix e afirmavam que só seriam liberadas depois disso. A mulher confirmou a versão da vítima.

Ainda durante a ocorrência, a segunda vítima foi encontrada. Ela foi abandonada pelo criminoso na Rua Primavera, na Vila Real e o carro, o Gol, foi localizado no Jardim Boa Esperança.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por extorsão mediante a sequestro, roubo de veículo e receptação. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Sumaré.