Drogas que abasteceriam o tráfico na Baixada Santista são apreendidas em Sumaré

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Santos interceptaram um carro carregado com 32 tijolos de cocaína e 11 de maconha, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, na última terça-feira (18). Dois suspeitos que retiravam as drogas do veículo fugiram ao perceberem a aproximação dos agentes. De acordo com os investigadores, os entorpecentes abasteceriam a Baixada Santista.

De acordo com a corporação, os policiais santistas já tinham conseguido identificar o veículo usado e mapear as supostas rotas usadas pelos traficantes. Eles localizaram os suspeitos no momento em que estacionaram em frente a uma casa, em Sumaré. Momentos depois, conseguiram flagrar quando a dupla retirou tijolos de drogas do porta-malas de um dos veículos. Mas os suspeitos conseguiram escapar pelo telhado das residências.

Durante a vistoria no carro, a equipe encontrou um compartimento oculto no painel, que era para esconder o entorpecente. Na casa, os investigadores encontraram ainda uma quantia, não informada, em dinheiro, uma caixa com facas, um rolo de papel-filme e balanças de precisão, indicando que o local servia de entreposto para os criminosos.

O entorpecente foi encaminhado ao IC (Instituto de Criminalística) e o caso foi registrado como tráfico de drogas na Dise de Santos. As buscas continuam para identificar e prender os suspeitos.