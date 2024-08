Dois são presos por tráfico internacional de drogas com quase 900 quilos de maconha em Sumaré

Dupla confessou ter adquirido a droga na fronteira com o Paraguai com a intenção de revender na região de Sumaré

Quase 900 quilos de maconha foi apreendidas pela Polícia Militar em Sumaré - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (2), em Sumaré, acusados de tráfico internacional de drogas após serem flagrados com 872,4 quilos de maconha.

Segundo consta na ocorrência, policiais faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Nova Terra quando receberam uma denúncia a respeito da dupla em atitude suspeita. Aos policiais, o denunciante contou ter visto um dos suspeitos descer de um Peugeot, na Ezequiel Emídio da Silva, e entrar em um caminhão com drogas.

Com a informação dos veículos em mãos, os militares começaram as buscas até que encontraram o caminhão em um terreno. No local, um dos suspeitos ainda tentou fugir pelos telhados das residências ao perceber a viatura, mas foi pego pela Polícia Militar. O segundo suspeito estava dentro do caminhão e também foi detido.

Ao serem questionados, os suspeitos confessaram que pegaram a droga na fronteira com o Paraguai e levaram para Sumaré com a intenção de revender aos demais municípios da região.

Suspeitos pegaram o carregamento no Paraguai com a intenção de revender na região – Foto: Divulgação_Polícia Militar

Os policiais realizaram vistoria no caminhão apreendido e encontraram diversos tijolos de maconha, totalizando 872,4 quilos da droga. Ambos foram presos acusados de tráfico internacional de drogas e, em seguida, foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Campinas.