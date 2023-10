Dois são presos em Sumaré por receptação de veículo roubado em Campinas

Condutor alegou ter comprado Mitsubishi Outlander por R$ 5 mil; placa do carro estava adulterada com fita isolante

Vistoria revelou as placas originais do carro e que o mesmo havia sido roubado em Campinas - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Dois homens de 23 e 24 anos foram presos na noite desta sexta-feira (13), em Sumaré, suspeitos de receptação de veículo e adulteração do sinal identificador de um carro.

A prisão foi realizada por policiais da 10ª Companhia do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra, no Jardim Bom Retiro, na região de Nova Veneza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por volta das 20h52, policiais em patrulhamento avistaram um veículo Mitsubishi Outlander preto ocupado por dois homens. O veículo havia saído de um cruzamento e ingressado na mesma rua em que a equipe se encontrava, acelerando visivelmente acima do limite de velocidade permitido.

Os policiais notaram que o último caractere da placa estava adulterado com fita isolante, o que motivou a abordagem do veículo. Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou tê-lo adquirido alguns dias antes de um desconhecido da cidade de Campinas, após encontrar um anúncio no Facebook e pagar a quantia de R$ 5 mil.

O passageiro, por sua vez, afirmou estar apenas dando uma volta com o amigo, mas tinha consciência de que algo estava errado com o veículo. Uma vistoria revelou as placas originais do carro e que o mesmo havia sido roubado em Campinas no último dia 6.

A vítima descreveu um dos autores do roubo como sendo branco, magro e com uma tatuagem no pescoço, características que coincidem com o passageiro do carro. Diante dos fatos, os suspeitos foram autuados por receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Eles foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde foi formalizado o flagrante. Ambos permanecem sob custódia à disposição da Justiça.