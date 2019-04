Dois são presos e adolescente é apreendido por tráfico

Um homem e uma mulher foram presos e um adolescente acabou apreendido por tráfico de drogas na noite deste domingo (31) no bairro Jardim das Águas, em Sumaré. Uma arma com numeração suprimida, entorpecentes e dados de contabilidade do tráfico foram apreendidos.

Foto: 48º BPMI / Divulgação

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o caso ocorreu por volta das 21h30. Um dos suspeitos estava armado e realizava a segurança do ponto de venda dos entorpecentes em um condomínio do bairro quando foi abordado por agentes do 1º Pelotão da Força Tática.

Em diligências dentro do prédio, os policiais localizaram o apartamento usado para guardar as drogas, com outros dois envolvidos. Foram apreendidos uma pistola Beretta calibre 22, cocaína, crack, maconha, 850 microtubos para armazenar drogas, balança de precisão e documentos com contabilidade, escala e mapeamento do tráfico, segundo a PM.

Um homem de 27 anos e uma mulher de 24 foram presos, enquanto o adolescente de 17 anos acabou apreendido, sendo encaminhado para uma unidade da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente).