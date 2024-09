Dois são presos após troca de tiros na Rodovia Anhanguera, em Sumaré - O Liberal

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, houve troca de tiros antes da prisão. Ninguém se feriu.

De acordo com o 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), sediado em Sumaré, os suspeitos se preparavam para roubar cargas de caminhões quando foram surpreendidos pelos policiais.

Ainda segundo o batalhão, por volta de 8h, os policiais notaram que dois homens em um carro alugado trocavam as placas do veículo e se posicionavam na rodovia para abordar caminhoneiros e roubar as cargas. A suspeita foi percebida na altura do quilômetro 109 da Anhanguera, no sentido capital.

Os policiais acompanharam o carro dos suspeitos pela Anhanguera e, em determinado momento do trajeto, um dos ocupantes desembarcou do veículo e houve uma troca de tiros. Apesar dos disparos, ninguém se feriu, conforme dados da PMR (Polícia Militar Rodoviária), que deu apoio a ação. A dupla de criminosos foi detida. Os dois seriam encaminhados a unidade da Polícia Civil para o registro do caso.