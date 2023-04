Dois são presos após serem pego com carro roubado em Sumaré

Ambos foram reconhecidos pelas vítimas como autores do assalto a mão armada no dia 10 deste mês

Dois homens foram presos na manhã deste sábado (22) com um veículo roubado no bairro Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Os criminosos roubaram o carro no último dia 10, no bairro Parque Virgilio Viel e foram reconhecidos pela vítima no Plantão Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares estavam fazendo o patrulhamento na Rua Gervacina Alves Ferreira quando avistaram dois homens em um Celta preto andando na contramão da via. Ao avistarem os policiais, eles pareceram nervosos e o motorista retornou o veículo.

Os agentes abordaram os suspeitos e os revistaram, onde nada de ilegal foi encontrado, mas ao verificarem a placa do veículo, constataram que o carro foi roubado no último dia 10 no bairro Parque Virgilio Viel.

Para os policiais, o motorista disse inicialmente que o carro era emprestado do primo, mas acabou confessando o roubo. Ele contou que efetuou o assalto junto a outro conhecido que mora no bairro Matão. Já o passageiro negou ter participado da ação.

Os criminosos foram levados ao Plantão Policial de Sumaré, onde uma das vítimas reconheceu os dois como autores do crime, inclusive apontou o passageiro com sendo o criminoso que segurava a arma no momento do assalto.

O veículo foi devolvido ao proprietário. Os celulares que estavam em posse dos criminosos também pertenciam às vítimas e foram devolvidos.

O caso foi encaminhado para a delegacia responsável e os criminosos aguardam audiência de custódia.

Assalto

De acordo com o depoimento da vítima à polícia, ela estava dentro do carro com o esposo estacionado em frente a casa de uma amiga, quando foram abordados por dois bandidos armados, que levaram o veículo e os celulares.