Dois morrem em acidente de moto na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Duas pessoas morreram na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na manhã deste domingo (25), após se envolverem em um acidente. Eles estavam em uma moto, uma Honda CG 160, que bateu na traseira de um caminhão.

Segundo informações da CCR AutoBAn, por volta de 5h, o motociclista seguia pela rodovia, sentido interior, quando, por causas desconhecidas, no km 109, ele perdeu o controle da direção e bateu contra a traseira de um caminhão.

Equipes de socorristas da CCR foram chamados, mas condutor e a outra vítima que estava na garupa morreram no local. Ambos estavam sem documentos e não foram identificados.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. Segundo PMR (Polícia Militar Rodoviária), ele foi submetido ao teste de bafômetro que não constatou presença de álcool.

Por conta do acidente houve a interdição da marginal até por volta de 10h para aguardar a perícia e foi registrado lentidão de aproximadamente 500 metros do local do acidente.

Peritos da Polícia Civil estiveram presentes e um boletim de ocorrência seria registrado no plantão policial de Sumaré. As causas do acidente serão investigadas. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.