Dois homens são presos após agredirem as mães em Sumaré

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após serem acusados de agredir as próprias mães, em Sumaré, nesta terça-feira (11). Ambos foram autuados em flagrante por violência doméstica e permanecerão na cadeia local até serem apresentados às respectivas audiências de custódia.

Um dos casos ocorreu no Jardim Paraíso, na região do Matão. O suspeito de 41 anos foi surpreendido pela PM ameaçando a mãe, de 65 anos, dentro da residência da família. Momentos antes, ele teria arrombado a porta e machucou o braço da idosa.

O agressor foi contido pelos PMs e levado à delegacia onde, segundo a corporação, tentou se soltar para agredir a mãe novamente, escorregou e bateu a boca no piso da recepção do plantão policial.

Ele foi socorrido e, após de receber alta médica, foi levado novamente à delegacia, onde mais uma vez ameaçou a mãe, dizendo que ela seria morta assim que ele saísse da cadeia.

Diante da gravidade das ameaças, a delegada plantonista Nathália Alves Cabral, que também é titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) pediu na Justiça que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva.

OUTRO CASO

Ainda em Sumaré, uma mulher de 54 anos foi ameaçada com uma faca pelo próprio filho de 30, na casa da família, no Jardim Nova Esperança. A vítima conseguiu desarmá-lo, mas foi atingida com uma bombinha que causou uma queimadura no peito.

A PM foi acionada e deteve o agressor ainda no interior do imóvel. Na delegacia, a mãe relatou que já tinha uma medida protetiva contra o filho por ameaças anteriores. Ele foi autuado em flagrante pelas acusações de lesão corporal, ameaça e violência doméstica.