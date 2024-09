Dois ficam gravemente feridos em acidente envolvendo carro e caminhão em rodovia de Sumaré - O Liberal

Dois homens ficaram gravemente feridos na manhã desta segunda-feira (16), após o carro em que estavam, um Fiat Palio, bater na traseira de um caminhão tanque semirreboque. O acidente aconteceu na Rodovia José Lozano de Araújo (SPA 110/330), em Sumaré.

De acordo com informações do 4° Batalhão de Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de 5h30 na via que liga Paulínia às rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). Segundo consta no registro, o motorista do Palio seguia pela rodovia, no sentido interior, quando por causas desconhecidas, no km 1, perdeu o controle da direção e bateu na traseira do caminhão.

O veículo em que estavam ficou bem amassado com o impacto e, tanto motorista quanto passageiro, ficaram presos nas ferragens até a chegada de equipes de resgate.

O condutor do veículo foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko e o passageiro foi levado ao Hospital Estadual Sumaré, ambos em estado grave.

Já o motorista do caminhão não teve ferimentos e, segundo a PMR, o veículo estava vazio e não houve derramamento de carga.