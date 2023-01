Doação de rim entre irmãos faz história de família de Sumaré viralizar

Luiz Fernando nasceu com um rim saudável e outro atrofiado, por isso enfrentou problemas de insuficiência e refluxo

O dia 12 de novembro de 2022 ficará marcado na história da família Sturaro, do Jardim Puch, em Sumaré. Para Lucas, 31, será a data em que fez a sua primeira doação de órgão, um rim saudável. O receptor foi o seu irmão mais velho, Luiz Fernando, 36, que desde os primeiros anos de vida sofria com problemas renais.

Luiz Fernando nasceu com um rim saudável e outro atrofiado, por isso enfrentou problemas de insuficiência renal e refluxo urinário. Em 2004, a diabetes agravou ainda mais o cenário, que mesmo controlado, se intensificou em 2021, com a necessidade de hemodiálise regular.

A alternativa mais interessante para Luiz Fernando era o transplante, e a dificuldade de se encontrar um doador foi superada quando seu irmão mais novo, Lucas, se prontificou a doar um rim saudável.

Lucas (à esq.) ajudou seu irmão, Luiz Fernando, ao doar um rim – Foto: Arquivo Pessoal

“Eu e meu irmão sempre fomos muito próximos. Eu nunca deixei de pensar em ajudar ele. A única coisa é que eu sou medroso com questões médicas. Não tinha medo do órgão fazer falta para mim, mas sim, do procedimento e de não ser compatível”, disse Lucas.

O exame de compatibilidade foi realizado e três resultados eram possíveis: não compatível, compatível e idêntico, o que é considerado raro. Os irmãos se surpreenderam quando descobriram que tinham um órgão considerado idêntico, o que facilita a adaptação e faz com que o paciente necessite de menos medicamentos.

“Quando eu peguei o resultado, eu mesmo tentei ver o que era. Aí fui passando cada folha e só tinha ‘negativo’. Eu entrei em choque, pensei que não ia conseguir ajudar o meu irmão e comecei a chorar. Aí liguei para a médica e ela me disse que era o contrário, que era negativo para a rejeição”, contou Lucas.

A cirurgia bem-sucedida foi realizada pela nefrologista Lilian Palma, no Centro Médico de Campinas. Lucas, que é influenciador, publicou um vídeo mostrando todo o processo nas redes sociais, que viralizou e chamou a atenção pela união dos irmãos.

Cirurgia foi realizada em novembro de 2022, em Campinas – Foto: Arquivo Pessoal

“Antes o meu irmão não podia beber água e ver ele bebendo uma garrafinha, ver ele fazer xixi, algo tão simples, foi muito emocionante para nós dois”, relatou Lucas.

RECOMEÇO. “Só tenho coisas boas para falar dessa minha nova fase: poder voltar a beber água, comer, fazer atividade física, e voltar a trabalhar fazendo o que eu mais amo, como bombeiro voluntário e civil. Um sonho que eu tinha desde pequeno e que Deus tornou realidade”, completou Luiz Fernando.

Os irmãos pedem para que as pessoas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, já que a fila, segundo balanço do Ministério da Saúde em junho de 2022, era de 52.847 pacientes, sendo 32.481 de rim.