Dise frustra entrega de drogas por ‘delivery’ e apreende 2 kg de maconha em Santa Bárbara

Na casa de um desempregado de 26 anos, no Parque Planalto, a Polícia Civil também localizou anotações do tráfico

Droga foi localizada no no Parque Planalto - Foto: Dise de Americana / Divulgação

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana frustraram um esquema de venda de drogas por “delivery” nesta quarta-feira (23). Um desempregado de 26 anos, que estaria envolvido no crime, foi localizado na casa dele, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste.

No interior do imóvel, os investigadores apreenderam cerca de 2 kg de maconha, quatro celulares, balanças de precisão e anotações com a contabilidade do tráfico de drogas.

De acordo com a apuração dos agentes, um denunciante relatou que os usuários de drogas entravam em contato com o suspeito solicitando a entrega de entorpecentes. Dias atrás, os policiais passaram a acompanhá-lo à distância e flagraram o momento em que ele entregava pessoalmente as drogas.

Após conseguirem na Justiça o mandado de busca para a casa do suspeito, os policiais foram até ao imóvel nesta quarta-feira, onde ele foi localizado juntamente com a droga e objetos.

O homem foi conduzido à sede da delegacia especializada, em Americana, onde foi interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, ele foi escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.