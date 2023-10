Dise flagra adolescente vendendo drogas perto de bar, em Sumaré

Foram apreendidos 66 porções de maconha, 14 pinos com cocaína, oito pedras de crack e R$ 120 - Foto: Divulgação_Dise de Americana

Um adolescente de 17 anos foi flagrado vendendo drogas perto de um bar, no Jardim Basilicata, em Sumaré, nesta sexta-feira (29), por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana. Na ocasião, foram apreendidos 66 porções de maconha, 14 pinos com cocaína, oito pedras de crack e R$ 120. O menor chegou a ser levado à delegacia especializada, mas foi liberado ao responsável.

De acordo com Polícia Civil, os agentes estiveram em um bar, onde estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas. No local, eles flagraram o momento em que o adolescente deixa o estabelecimento, atravessa a rua e se abaixa no mato, próximo às margens da calçada, para pegar algo que estava escondido.

Em seguida o adolescente retornou para o bar e os policiais também flagraram os usuários entregando dinheiro em troca da droga. Os policiais então realizaram a abordagem e surpreenderam o menor com a quantia em dinheiro.

Na sequência, os investigadores foram até o mato onde viram o jovem recolher a droga, e encontraram os demais entorpecentes.

Levado à sede da Dise, o menor foi ouvido pela Polícia Civil na presença da mãe dele e depois foi liberado.