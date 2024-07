Dise estoura ‘casa bomba’ e apreende mais de 3,2 mil porções de drogas em Sumaré

Ninguém estava no imóvel no momento em que os policiais civis chegaram ao local, na manhã desta sexta-feira

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreenderam 3.236 porções cocaína, maconha, crack e lança perfume em uma “casa bomba” (depósito de drogas), no Jardim Cidade Nova, na região de Nova Veneza, em Sumaré, na manhã desta sexta-feira (12). Ninguém foi preso.

Drogas e objetos apreendidos pela Dise nesta sexta-feira – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Ninguém estava no imóvel no momento em que a polícia chegou ao local. Além dos entorpecentes já fracionados e embalados para venda, também foram localizados um galão azul contendo lança-perfume, um tijolo de maconha, celular, balança digital e dois cadernos contendo contabilidade do tráfico de drogas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os agentes também encontraram alguns documentos no interior do imóvel, que podem ser dos responsáveis pelas drogas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A apuração sobre a apreensão continuará a ser realizada pelos policiais da unidade na tentativa de identificar quem seriam os responsáveis pelo local.