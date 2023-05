Dise de Americana prende homem que distribuía drogas em Sumaré

Frentista de 22 anos utilizava seu próprio veículo para entregar os entorpecentes nos pontos de venda no Jardim Paraíso

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prenderam um frentista de 22 anos durante a Operação Paraíso, realizada no Jardim Paraíso, em Sumaré, nesta terça-feira (30).

Dinheiro do tráfico, drogas e outros objetos foram apreendidos – Foto: Dise / Divulgação

Ele foi acusado pelos agentes de usar o próprio carro para distribuir drogas no bairro. Foram apreendidos 46 trouxinhas de maconha, duas pedras de crack, 600 embalagens vazias, quatro celulares, notebook, balança de precisão e R$ 355 em dinheiro.

De acordo com os investigadores, a operação foi desencadeada com foco no responsável pela distribuição de entorpecentes nas pontos de venda.

O suspeito foi localizado na casa dele, na Rua Rita de Oliveira. O carro estava estacionado na frente da residência. No interior do imóvel, os policiais encontraram as drogas e objetos.

Conduzido à delegacia especializada, ele foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e depois foi para a Cadeia Pública de Sumaré.