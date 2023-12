Dise de Americana prende dois e encontra drogas em ‘casa bomba’ em Sumaré

Drogas e dinheiro foram apreendidos em operação da Dise em Sumaré - Foto: Dise/Divulgação

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana prendeu em Sumaré, nesta terça-feira (19), uma manicure de 24 anos, responsável por guardar em sua casa uma grande quantidade de drogas, e um homem de 28 anos, apontado como o vendedor dos entorpecentes na região.

As prisões aconteceram durante duas operações distintas da Dise nos bairros Vila Valle e Jardim das Orquídeas. Além das detenções, os policiais civis encontraram no Vila Valle um barraco abandonado, onde as drogas eram armazenadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da delegacia especializada, inicialmente os policiais civis foram cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel, localizado na Rua Vicente Dal Bello e lá encontraram uma manicure.

Dentro da residência, uma “casa bomba”, estavam 490 frascos de crack, 160 porções de maconha, R$ 116, uma balança digital, anotações sobre o tráfico e 130 embalagens vazias.

A mulher morava na casa com o esposo, que não foi encontrado. Ele segue como investigado e ela foi trazida à sede da Dise em Americana e autuada em flagrante por tráfico.

Dando sequência as ações, os investigadores foram à favela Vila Valle e lá houve um cerco na comunidade, com o objetivo de combater o tráfico naquela região.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Durante o trabalho dos investigadores, um metalúrgico, ao ver os agentes tentou fugir e dispensou algo ao solo. Apesar da tentativa, o suspeito foi alcançado. Com ele estavam apenas R$ 90, entretanto, na embalagem dispensada anteriormente havia 168 porções de maconha e 24 pinos de cocaína. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda durante ação, os investigadores foram informados que um barraco na comunidade estava abandonado e servia como depósito de drogas. No local, foram localizados um tijolo de maconha, 37 porções de crack, 20 porções de haxixe, 10 microtubos de cocaína, dois pontos de LSD, uma porção de skunk, além de folhas de contabilidade do tráfico e embalagens vazias.