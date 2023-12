Comerciante de 35 anos foi preso no Jardim Fantinatti, na região de Nova Veneza, nesta quarta-feira (6)

Um comerciante de 35 anos foi preso, nesta quarta-feira (6), por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana. Ele foi localizado em sua adega, no Jardim Fantinatti, na região de Nova Veneza, em Sumaré.

No local foram apreendidos dois vasos com pés de maconha, além de um tijolo da mesma droga com mais de 700 gramas, R$ 4,5 mil e um aparelho celular.

Material apreendido pelos policiais nesta quarta-feira – Foto: Dise/Divulgação

Os agentes disseram que foram checar uma denúncia sobre tráfico de drogas e quando chegaram no endereço localizaram o dono, que teria confessado que mantinha vasos com os pés de maconha em sua casa, no mesmo bairro.

Os investigadores foram até a residência e acharam os vasos, a quantia em dinheiro e o restante da droga.

Conduzido à sede da delegacia especializada, o comerciante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado à Cadeia de Sumaré,