Dise apreende 442 porções de maconha e cocaína em Sumaré

Uma denúncia anônima auxiliou a Polícia Civil na apreensão de 442 porções de maconha e cocaína, no Jardim Nova Terra, na região de Nova Veneza, em Sumaré, nesta terça-feira (5). Um adolescente de 16 anos foi apreendido e conduzido à sede da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, mas foi liberado ao responsável mediante à apresentação da Vara da Infância e Juventude para acompanhamento do caso.

De acordo com a corporação, a Dise realizou a “Operação Nova Terra” com o objetivo combater o intenso tráfico de drogas na região do Nova Veneza. Após recebimento de denúncia anônima, os investigadores, em trajes e viaturas descaracterizadas, foram ao local e comprovaram a movimentação característica desses pontos de tráfico de entorpecentes.

Em uma campana velada, identificaram que o menor prestava o atendimento aos usuários que o procuravam e, eventualmente, se dirigia até uma uma área verde nas imediações e retornava com as porções de drogas. Em dado momento, aproveitando-se da oportunidade em que um usuário foi até o adolescente, os policiais o abordaram. O menor foi surpreendido pelos policias enquanto estava com uma bolsa contendo 16 pinos com cocaína e 28 porções de maconha, além de R$ 190,00. Após uma varredura na área de mata que era visitada pelo suspeito, os agentes localizaram mais 131 porções de maconha e 267 pinos com cocaína.

O adolescente foi levado à sede da delegacia especializada e liberado ao responsável, de acordo com o delegado Marco Antônio Pozeti.