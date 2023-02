Homem é esfaqueado e morto após discussão no Matão, em Sumaré

Câmeras de segurança flagraram o crime - Foto: Reprodução

Uma discussão por consumo de drogas teria motivado o assassinato a facadas de Everton da Silva Macedo, 36 anos, na manhã desta sexta-feira (24), no Matão, em Sumaré. O suspeito, um homem de 26 anos, foi preso logo após o crime por investigadores do 4º Distrito Policial.

O delegado Diego Bini relata que vítima e suspeito teriam usado drogas na Rua 9, no Jardim Paraíso, na região do Matão, quando teriam se desentendido. Um dos ferimentos atingiu o peito de Macedo. “Após o golpe, a vítima andou cambaleando por alguns metros e caiu ao chão. Não resistiu”, diz Bini.

Após o crime, os investigadores passaram a conversar com alguns moradores e, pelas características informadas, descobriram a identidade do suspeito, que residia no Jardim Minesota.

Com essa informações, os policiais foram até a residência do suspeito, onde ele foi encontrado e preso. “As roupas que ele usava no momento do crime também foram apreendidas”, completa o delegado.

O suspeito foi conduzido ao 4º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante sob acusação de homicídio.